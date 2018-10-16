Инсайдеры рассказали, как Меган Маркл и принц Гарри назовут ребенка

Инсайдеры из королевского дворца, а также букмекеры уже знают, как герцоги Сассекские назовут своего первенца.

Ранее в Сети появились слухи о том, что у Меган Маркл и принца Гарри родится именно девочка. При этом счастливый будущий отец не скрывает своего восторга, поскольку всегда хотел иметь дочь. Пока многие поклонники королевской семьи ожидают, что новорожденную назовут Дианой, в честь принцессы Уэльской и матери принца Гарри, эксперты поспешили их разочаровать и заявили, что скорее всего девушку назовут Викторией.

Имя означает не только победу, но и олицетворяет королеву Викторию, которая правила Великобританией до 1901 года. По инсайдерской информации, сама королева Елизавета оценила выбранное имя для малышки. В случае, если родится мальчик, то его могут назвать Альбертом, в честь мужа королевы Виктории.