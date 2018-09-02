Раскрыто еще одно тайно место планеты – каменный лес в Болгарии

Около болгарского города Варна обнаружили множество камней которые растут вверх уже в течении 50 млн. лет.

Это место уже давно обнаружили туристы. Каменные столбы, которые по сей день растут вверх до сих пор таят в себе загадку. Долина, территория которой более 50 квадратных километров наполнена огромными каменными глыбами. Создается впечатление, что будто кто-то нарочно повтыкал эти камни в землю. Существует более двадцати теории откуда могли взяться эти камни. Люди говорят разное: от эволюции до мистической составляющей. Ученые так и не смогли выяснить откуда взялся этот феномен.

Известно, что ранее камней было немного, но позже они разрослись в целую долину. Множество туристов стремятся посетить Болгарию только ради этик камней, чтобы лицезреть эту загадку вживую.