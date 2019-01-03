Определены необычные туры авторских путешествий

Были выявлены самые интересные авторские туры, которые создавались людьми и теперь их утвердили различные турагентства.

Хочется сразу предупредить, что отдых подобного рода считается как один из самых дорогих, и стоимость на человека достигает до двух миллионов, но это того стоит. Невоображаемо дорогие туры были зафиксированы турагентствами, когда люди отправлялись на живые вулканы, северный полюс, купания с котиками, дайвинг с акулами, знакомство с аборигенами. Все это очень увлекательно и интересно, но стоит целое состояние.

Был составлен целый список стран, куда туры стоят неприлично дорого, но это окупается насыщенностью отдыха и новыми открытиями. На Шантары можно приехать в гости к китам, в Тибете можно познакомиться с легендарными озерами, в ЮАР можно попалватьс акулами, в Эфиопии можно с головой окунуться в первобытную историю и национальные парки, в Исландии можно пройти маршрут из знаменитого сериала «Игра престолов», на Гавайских островах можно увидеть водопад из лавы.

Это не все примеры того, на что можно неприлично потратить деньги в отпуске.