Определены необычные туры авторских путешествий
Были выявлены самые интересные авторские туры, которые создавались людьми и теперь их утвердили различные турагентства.
Хочется сразу предупредить, что отдых подобного рода считается как один из самых дорогих, и стоимость на человека достигает до двух миллионов, но это того стоит. Невоображаемо дорогие туры были зафиксированы турагентствами, когда люди отправлялись на живые вулканы, северный полюс, купания с котиками, дайвинг с акулами, знакомство с аборигенами. Все это очень увлекательно и интересно, но стоит целое состояние.
Был составлен целый список стран, куда туры стоят неприлично дорого, но это окупается насыщенностью отдыха и новыми открытиями. На Шантары можно приехать в гости к китам, в Тибете можно познакомиться с легендарными озерами, в ЮАР можно попалватьс акулами, в Эфиопии можно с головой окунуться в первобытную историю и национальные парки, в Исландии можно пройти маршрут из знаменитого сериала «Игра престолов», на Гавайских островах можно увидеть водопад из лавы.
Это не все примеры того, на что можно неприлично потратить деньги в отпуске.
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