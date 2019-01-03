Молодые художники представят свои работы в Москве

17 февраля молодым художникам представиться возможность продемонстрировать свои картины павильоне «Космос».

В рамках данного проекта молодых художников «Взлет» организаторы устроят выставку в июне 2019 года в ВДНХ. 17 февраля художники предоставят свои работы для отбора в летней выставке. Там же конкурс пройдет в нескольких направлениях «Фотография», «Искусство», Art & Science, «Видео-арт» и «Мода»

Со своими наставниками более 30 художников подготовили свои работы для персональных и коллективных выставок. Кроме выставки у художников будет возможность дискутировать и обсуждать многие вопросы с другими специалистами и искусствоведами, дизайнерами и фотографами. Проект позволяет показать работы художников от 18 до 30 лет. Проект «Взлет» предоставляет возможность создать молодых художников собственную выставку. Участники смогут показать свои картины, рассказать о своем собственном стиле. Появляется возможность быть увиденными и услышанными. Специалисты, которые будут просматривать работы, отметят самые лучшие и дадут старт творчеству художника.