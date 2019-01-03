Молодые художники представят свои работы в Москве
17 февраля молодым художникам представиться возможность продемонстрировать свои картины павильоне «Космос».
В рамках данного проекта молодых художников «Взлет» организаторы устроят выставку в июне 2019 года в ВДНХ. 17 февраля художники предоставят свои работы для отбора в летней выставке. Там же конкурс пройдет в нескольких направлениях «Фотография», «Искусство», Art & Science, «Видео-арт» и «Мода»
Со своими наставниками более 30 художников подготовили свои работы для персональных и коллективных выставок. Кроме выставки у художников будет возможность дискутировать и обсуждать многие вопросы с другими специалистами и искусствоведами, дизайнерами и фотографами. Проект позволяет показать работы художников от 18 до 30 лет. Проект «Взлет» предоставляет возможность создать молодых художников собственную выставку. Участники смогут показать свои картины, рассказать о своем собственном стиле. Появляется возможность быть увиденными и услышанными. Специалисты, которые будут просматривать работы, отметят самые лучшие и дадут старт творчеству художника.
- SafeMySQL: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near ') AND p.date >= '2019-02-17 05:16:36' - INTERVAL 4 DAY AND p.date < '2019-02-17 ' at line 1. Full query: [SELECT p.id, p.autor, p.date, p.short_story, p.full_story, p.xfields, p.title, p.category, p.alt_name, e.news_read FROM `dle_post` p LEFT JOIN `dle_post_extras` e ON (p.id=e.news_id) WHERE approve AND category NOT regexp "[[:<:]](641)[[:>:]]" AND p.id NOT IN () AND p.date >= '2019-02-17 05:16:36' - INTERVAL 4 DAY AND p.date < '2019-02-17 05:16:36' ORDER BY e.news_read DESC LIMIT 0, 6]