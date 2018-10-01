Туристы делают выбор в пользу Турции, а не Сочи
Российские туристы не намерены отдыхать в Сочи из-за грязного моря, поэтому для своего отпуска рассматривают Турцию.
Несколько лет назад туры в Турцию значительно уменьшились, в связи с заболеваниями ротовирусной инфекции туристов. Дело доходило и до Суда, многие поездки не состоялись и народ выбирал близлежащие курорты – Сочи. На сегодняшний день битва между Турцией и Сочи продолжается. Российские туристы не хотят посещать Сочи из-за грязного моря. Слив канализационных отходов направлен прямо в море, что с оглушительной силой загрязняет побережье Черного моря. Кроме того, общество негодует по поводу цен, которые устанавливают гостиницы и стоимость туров. Вместе с перелетом и проживанием гораздо выгоднее отправиться в другую страну, говорят россияне.
На данное время большинство туристов выбирают именно Турцию и несколько курортов Анталии.
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