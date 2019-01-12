В XXI веке туристы выбирают нестандартные «гостиницы»
Большинство туристов выбирают бюджетные варианты проживания в посещаемых странах, чтобы сэкономить бюджет.
На сегодняшний день множество людей не стремится создать себе сказочные условия во время отпуска. Чаще всего настоящий турист захочет провести время в посещаемой стране во время отпуска, как коренной житель. Современные отели с пометкой «все включено» не могут похвастаться этим и поэтому туристы селятся на окраинах города, во всевозможных альтернативных типов жилья: домики на дереве, капсульные отели, пригородные дома. Такой способ размещения помогает не только узнать страну изнутри и почувствовать её колорит, но и сэкономить приличные деньги.
Ученые в сфере туризма провели соцопрос, который показал что 43 процента, а это практически половина туристов, предпочитают заселяться в альтернативные «гостиницы» для того, чтобы узнать местность вплотную и сэкономить бюджет.
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