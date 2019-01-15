На почте Лихтенштейна начали продавать биткоины

На официальных почтовых службах Лихтенштейна начали вести криптовалютный бизнес прямо в отделении почты.

Для того, чтобы заниматься таким делом в почтовой компании заключили договор со швейцарским стартапом Värdex Suisse AG. Начиная с 15 февраля 2019 года, любой посетитель почты в Лихтенштейне сможет приобрести Bitcoin. Затем им выдадут физические кошельки, которые будут генерировать публичные и приватные ключи.

Швейцария и Лихтенштейн хоть и маленькие страны, но у них самый высокий уровень принятия криптовалюты. В Лихтенштейне законодательство по криптовалютам появилось в начале 2018 года, когда премьер-министр Адриан Хаслер заявил, что страна будет регулировать бизнес-модели на основе блокчейна. Число криптостартапов в этих странах постоянно растет, несмотря на криптозиму и длительный медвежий рынок. В декабре 2018 года 750 компаний использовали технологию распределенной бухгалтерской книги, что на 20% больше, чем годом ранее.

Более того, по данным криптоинвестиционной компании CV VC, топ-50 стартапов, расположенных в швейцарском центре Crypto Valley, составляют пятую часть мирового рынка криптовалют.

В будущем планируется расширить данный сервис, если он будет выгоден для почтовых отделений. Если всё будет развиваться хорошими темпами, то почтовая служба расширится ещё на несколько отделений. Также в компании планируют увеличивать количество криптовалют, которые будут поддерживаться, и добавят Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash и XRP.

Подобный эксперимент проводили в Австрии в 2017 году. Тогда больше чем 1800 почтовых отделений продавали криптовалюту. Те, кто посетил Austrian Post, смогли купить Bitcoin, Ethereum, Dash и Litecoin. Для этого необходимо было приобрести ваучеры, номинальная стоимость которых была 50 - 500 €, а затем осуществить перевод любой из монет на свой физический кошелёк, используя сайт на платформе Bitpanda.