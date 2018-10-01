Массовый выпас скота приводит к экологической катастрофе Узбекистан

Власть не регулирует массовый выпас скота, который может привести к вымиранию фауны страны.

Узбекистан удивительная страна по своему природному богатству. Несмотря на то, что большую площадь занимает пустыня, зеленая составляющая компенсирует эти засушливые районы. Но на сегодняшний момент природа находится под угрозой. Скотоводство в стране развито достаточно хорошо, но вот последствия необратимы.

Мест для пастбищ уже недостаточно с ростом крупного и мелкого рогатого скота, которое превышает норму уже в 5 раз и с каждым годом только растет. Множество горных зеленых уже вытоптано и уничтожено, от пастбищ уже ничего практически не осталось. Многие люди переживают, что в ход рогатому скоту скоро пойдут заповедники и зеленые охраняемые уголки, а власти ничего не предпринимают. Чтобы избежать катастрофы были предложены альтернативные виды деятельности, которое не только спасут страну и но и поспособсвуют ее развитию засушливой местности. Например, Виноградство гораздо выгоднее с экономической точки зрения.

Власти сейчас ищут выход из сложившийся ситуации и рассматривают все варианты во избежание экологической катастрофы.