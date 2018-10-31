Россияне стали чаще отдыхать на Кубе

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В 2018 году интерес к Кубе возрос на 30%, турпоток превысили 137 тысяч человек.

 

Уже вначале этого года около 15 тысяч россиян посетили Кубу. Туроператоры также заметили, что интерес к этому Карибскому месту растет с каждым годом. Чаще туда ездят целыми семьями, чтобы отдохнуть на теплых пляжах и насладиться местной самобытной культурой. Кроме этого бронируются туры с различными экскурсиями по достопримечательностям. Пик отправления в эту страну запланирован на февраль и март. На майские праздники тоже имеется множество броней. Кубу стали выбирать и путешественники-одиночке из-за обилия исторических мест и природных заповедников. Также туристов привлекает возможность свободно заниматься дайвингом на побережьях Карибов.

Сейчас известно, что рейсы на Кубу, а именно март для двух человек с недельным проживанием и пометкой «все включено» будет стоить от 2099 долларов.

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