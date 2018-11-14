В Испании под землей нашли инопланетную базу

Сегодня, 10:03 \\ В мире

В Испанской провинции установили камеры в земном отверстии и обнаружили, что ночью оттуда поднимаются вспышки.

 

Специалисты в поиске инопланетян, нашли странное отверстие близ испанского провинциального города Ла-Риоха. Ученые установили камеры в этой местности и внутри отверстий и обнаружили, что в ночное время из земли поднимаются светящиеся шары. Они уверены, что внизу находится тайная инопланетная база и земные гости под покровом ночи исследуют окрестности нашей планеты. В дневное время им нельзя показываться поэтому они дожидаются темного времени суток. А эти ходы они используют, чтобы пробраться на поверхность.

Это заявление сразу было опровержено другими специалистами по ряду причин. Но множество очевидцев считают, что нужно увидеть собственными глазами это земное отверстие и подробно изучить это место.

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