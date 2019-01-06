Электронная сигарета послужила причиной пожара на борту самолета США

Во время посадки самолета в Хьюстон загорелась электронная сигарета, находящаяся на багажной полке.

Видео было опубликовано практически сразу. Самолет, летевший рейсом Нью-Йорк – Хьюстон, стал местом случившейся чрезвычайной ситуации. Во время посадки пассажиры рейса почувствовали запах гари, но не придали этому значения. После того, как из одной багажной полки повалил дым, люди среагировали на пожар.

Как выяснилось позже это вспыхнула электронная сигарета, которая лежали посреди других сумок. Вспышка была достаточно сильной для такого маленького аппарата и охватило огнем несколько сумок. Положение спасла стюардесса, которая молниеносно среагировала, схватила огнетушитель и потушила очаг возгорания. Пострадавших на борту не было.