Спутник-уборщик при помощи гарпуна смог поймать макет мусора

Сегодня, 08:41 \\ В мире

Испытываемый спутник по уборке мусора, смог перехватить макет нежелательных выбросов в атмосферу с помощью гарпуна.


 

 

Космическое пространство рядом с землей теперь может очищаться зондом, который убирает мусор гораздо эффективнее. Британские ученые смогли собрать макеты мусора в космосе с помощью зонда, который выстрелил в мусор из гарпуна и смог его захватить.

Это послужило стартом для нового способа очищения околоземельной орбиты. Число космического мусора на сегодняшний день обширно и столкновение с ним может служить катастрофой. Множество спутников уже пострадали при столкновении с выбросами мусора на орбиту земли. Ученые намерены не останавливаться на этом и в марте испытать зонд, который выпустит парус, схватив мусор, затормозит его и заставят сгореть в плотных слоях атмосферы.

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