Найден источник загрязнения Арктики сажей

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Исследователи разных стран определили, что загрязнение Арктики сажей зависит от времени года.

 

Ученые семи стран, в том числе США и России, установили, что Арктическая местность страдает от сажи, которая появляется как летом, так и зимой. Летом сгорает различная биомасса – это всевозможные лесные пожары и вулканические извержения. Зимой ситуация обстоит иначе – сжигание ископаемого топлива. Выбросы в атмосферу пагубно влияют на окружающую среду, в частности Арктику. Заметно уменьшились ледники. Это происходит за счет скопления сажи на снежных покровах. Выделяемый черный углерод во время сожжения также влияет на осадки и их образование.

Это явление задевает не только Арктику, но и все человечества, выбросы токсинов в атмосферу крайне плохо влияют на здоровье человечества. Ученые продолжают бороться с этим недугом.

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