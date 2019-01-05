Подушки безопасности установили на столбы в Италии из-за любителей смотреть в телефон при ходьбе

Сегодня, 07:29 \\ В мире

Власти города Больцано (Италия) установили подушки безопасности на столбах. К этому действию побудили любители смотреть в телефон при ходьбе. Они часто не замечаю окружающие объекты и могут врезаться в столб.

 Власти Италии обеспокоились жизнью и здоровьем людей, которые при ходьбе, не обращая внимания на возможные опасности (столб, столкновение с другим человеком, незамеченный бордюр или движущийся автомобиль), смотрят в экран своего смартфона.

В связи с этим, столба в городе Больцано были оборудованы подушками безопасности. Они имеют величину в человеческий рост и окрашены в яркий цвет – фуксия. Материал таких подушек устойчив к изменениям погоды. Также на них изображен символ в виде человека, который идет и смотрит в свой телефон.

 Власти Италии объяснили, что появление подушек на столбах делает окружающее пространство более безопасным. Кроме этого, мера привлекает внимание граждан к тому, что смотреть на экран смартфона при ходьбе опасно для жизни и здоровья.

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Автор - Мария Титова
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