В будущем космос будут бороздить чисто женские экипажи

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РАН сообщают, что не исключают возможность в изучении космоса изнутри сугубо женским экипажем.

 

Старший научный сотрудник лаборатории отметил, что совсем скоро буду присутствовать женские коллективы по полету в космос. Именно они со своим нестандартным подходам к решению проблем, помогут свершить новые открытия. Ведь женщины по-своему уникальнее мужчин.

Это было сказано в преддвериях эксперимента SIRIUS, который будет имитировать полет на луну. Произойдет изоляция сроком в 4 месяца для шести человек, половина из которых женщины. Им придется учиться делать то, что ожидает их в космосе, приземление, выход в космос, выход на поверхность спутника Земли.

Эксперимент стартует 19 марта. Что касается России то, там уже давно ведется набор женщин для отправления экипажа в космос.

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