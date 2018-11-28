В Лондоне медсестра умертвила пациента, перепутав его с другим больным

В Лондоне медсестра вводила раковому больному не те лекарства из-за того, что у пациентов были одинаковые имена.

78-летний мужчина заболевший раком легких получал не ту инъекцию 4 дня из-за чего умер. Его сосед по палате, которого звали так же – Роджер, страдал от того же недуга. Один из заболевших раком при лечении почувствовал улучшение, а другой наоборот – улучшение не почувствовал и позже умер.

Медсестра говорила, что обсуждала больного Роджера с коллегой, у которой пациент с таким же именем принимал лекарства. Обсудив, какими обезболивающими колоть больного произошла путаница и привела к таким плачевным событиям.

Расследование продолжается по сей день, ведь суд, посчитал, что такая путаница не могла привести к смерти пациента, ведь они страдали от одинакового недуга.