В Лондоне медсестра умертвила пациента, перепутав его с другим больным

Сегодня, 05:45 \\ В мире

В Лондоне медсестра вводила раковому больному не те лекарства из-за того, что у пациентов были одинаковые имена.

 

78-летний мужчина заболевший раком легких получал не ту инъекцию 4 дня из-за чего умер. Его сосед по палате, которого звали так же – Роджер, страдал от того же недуга. Один из заболевших раком при лечении почувствовал улучшение, а другой наоборот – улучшение не почувствовал и позже умер.

Медсестра говорила, что обсуждала больного Роджера с коллегой, у которой пациент с таким же именем принимал лекарства. Обсудив, какими обезболивающими колоть больного произошла путаница и привела к таким плачевным событиям.

Расследование продолжается по сей день, ведь суд, посчитал, что такая путаница не могла привести к смерти пациента, ведь они страдали от одинакового недуга.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

Черного леопарда впервые за сто лет сфотографировали в Африке

 В Кении (Африка) впервые за почти сто лет сфотографировали леопарда с редким черным окрасом. Животное попало в фотоловушку британского фотографа. Об этом пишет Daily Mail.

В Петербурге проведут принудительную вакцинацию от кори

 В комитете по здравоохранению правительства Петербурга намерены проверить все причины,...

«Выключение» магнитного поля: Ученые зафиксировали гром магнитного щита Земли

 Под сильным воздействиям солнечного ветра ученые смогли зафиксировать вибрации земной...

Стали известны результаты вскрытия Майкла Джексона

 Вопреки протесту членов семьи знаменитого музыканта, возродившийся вокруг его личности...

СМИ: Кейт Миддлтон бросила принца Уильяма в День всех влюбленных

Биографы рассказали, что был момент, когда герцогиня не захотела провести День влюбленных...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ