Судан остался без электричества

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Уже несколько лет перебои электричества не дают спокойно жить суданцам.

 

Четвертое полное отключение от электричества с 2018 года беспокоит Судан. Вся республика осталась обесточенной. Министерство гидроресурсов дает отчет, что работы по восстановлению уже ведутся специалистами. Инженерская и техническая составляющая страны уже преступила к перезапуску станций и будут постепенно восстанавливать их работу и выявлять ошибки, чтобы в дальнейшем таких случаев не фиксировалось.

Сейчас Судан и Египет сотрудничают и хотят построить единую энергосеть с большой мощность, дабы избежать таких казусов.

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