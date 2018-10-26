Судан остался без электричества

Уже несколько лет перебои электричества не дают спокойно жить суданцам.

Четвертое полное отключение от электричества с 2018 года беспокоит Судан. Вся республика осталась обесточенной. Министерство гидроресурсов дает отчет, что работы по восстановлению уже ведутся специалистами. Инженерская и техническая составляющая страны уже преступила к перезапуску станций и будут постепенно восстанавливать их работу и выявлять ошибки, чтобы в дальнейшем таких случаев не фиксировалось.

Сейчас Судан и Египет сотрудничают и хотят построить единую энергосеть с большой мощность, дабы избежать таких казусов.