В калифорнии будет построен небоскреб с юбкой Мэрилин Монро

Сегодня, 03:42 \\ В мире

В городе Ангелов построят небоскреб с фасадом похожим на юбку Мэрилин Монро.

 

Дизайнеры Австралии решили возвести небоскреб в Лос-Анжелесе с неповторимыми фасадными элементами. Всем знаком филь «Зуд седьмого года», а взлетающая юбка белого платья Монро была иконой стиля того времени. Компания Koichi Takada решила удивить мир своей архитектурой и создать фасад здания, который, по их мнению, напомнит знаменитую «летящую» юбку легендарной Мэрилин. Этот небоскреб будет строится в два этапа и будет носить название SKY TREES.

Первый этап – это постройка здания в 70 этажей, а второй это постройка здания практически в два раза больше. Фасад будет изготавливаться из красного дерева и оснащен изгородью живых растений, что способствует улучшению воздуха местности.

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