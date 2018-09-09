Эверест закрыт для туристов из-за свалки

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Китайские власти приняли решения о закрытии Эвереста для туристов и вывезти мусор из базового лагеря, который превратился в свалку.

 

Крайне опасную экологическую ситуацию загрязнения зафиксировали у подножья Эвереста в Тибете. Власти Китая решили закрыть туристический лагерь на время уборки данной местности. Разрешены туристические вылазки на близлежащие территории Эвереста, это монастырский район Ронгбук – это около пяти тысяч метров над уровнем моря. Обычные люди не могут попасть в базовый лагерь, но нашлись и привилегированные личности. Около 300 разрешений было выдано альпинистам подниматься выше оговоренных норм. В свою очередь счастливчики будут выполнять строгие требования экологии.

На данный период было создано несколько групп по 200 человек, которые будут производить уборку географического достояния. Лагерь будет закрыт до нормализации экологической ситуации.

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