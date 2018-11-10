Писатель из Чечни Руслан Закриев обвиняет режиссера «Аватара» в плагиате

Руслан Закриев добивается выплаты в размере 10 млн рублей обвиняя Джеймса Кэмерона в плагиате «Аватара».

С 2015 года писатель пытается восстановить справедливость, несколько раз обращаясь в суд на знаменитого режиссера «Аватара» Джеймса Кэмерона. В 2002 году была написана книга «Секретное оружие» и автор уверен, что идеи и целые блоки фильма взяты из его произведения. Роман публиковался в свободном доступе. Кроме этого писатель уже получил около трех письменных ответов от режиссеров фильма, где говорится, что они признают крайнюю схожесть многих моментов, но в то же время они говорят, что это писатель украл у них идею.

Сейчас Руслан Закриев планирует добиться компенсации в размере 10 млн рублей. В чеченском суде его предупредили, что заявление рассмотрят, но так как ответчик находится в другой стране бесполезно что-то предпринимать. Закриев намерен обратиться в Конституционный суд РФ, если не добьется результатов, говоря, что в таком случае, он обязан восстановить справедливость и доказать свою правоту.