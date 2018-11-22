В 2019 году планируется построить в Москве 9 мостов

Сегодня, 02:29 \\ В мире

В 2019 году осуществятся планы возведения 9 мостов в Москве.

 

Проектные работы практически прошли завершающую стадию для постройки московских мостов, говорит глава строительства Андрей Бочкарев.

Четыре моста будут соединять набережные рек Яузы и Лихоборки. Размещение будет производиться в Останкинском и Свибловском районах. Лихоборовский мост будет построен в связи с помощью реконструкции Сельскохозяйственной улицы.

Трехполосный мост появится на Южной рокаде, задействовав Шоссейную и Каспийскую улицы. Река Нищенка похвастается мостом, который расположится от Третьего транспортного кольца до Шоссейной улицы.

Москва-река также не останется не задействованной. Ее первоначальное русло облагородят мостом, соединяющим проезд с сетью дорог завода имени И.А. Лихачева и набережную М. Шагала. При изменении Волоколамского шоссе в планах строительство моста на реке Сходня.

Данный проект обязует наличие поперечных связей между московскими районами.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

Черного леопарда впервые за сто лет сфотографировали в Африке

 В Кении (Африка) впервые за почти сто лет сфотографировали леопарда с редким черным окрасом. Животное попало в фотоловушку британского фотографа. Об этом пишет Daily Mail.

В Петербурге проведут принудительную вакцинацию от кори

 В комитете по здравоохранению правительства Петербурга намерены проверить все причины,...

«Выключение» магнитного поля: Ученые зафиксировали гром магнитного щита Земли

 Под сильным воздействиям солнечного ветра ученые смогли зафиксировать вибрации земной...

Стали известны результаты вскрытия Майкла Джексона

 Вопреки протесту членов семьи знаменитого музыканта, возродившийся вокруг его личности...

СМИ: Кейт Миддлтон бросила принца Уильяма в День всех влюбленных

Биографы рассказали, что был момент, когда герцогиня не захотела провести День влюбленных...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ