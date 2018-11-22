В 2019 году планируется построить в Москве 9 мостов

В 2019 году осуществятся планы возведения 9 мостов в Москве.

Проектные работы практически прошли завершающую стадию для постройки московских мостов, говорит глава строительства Андрей Бочкарев.

Четыре моста будут соединять набережные рек Яузы и Лихоборки. Размещение будет производиться в Останкинском и Свибловском районах. Лихоборовский мост будет построен в связи с помощью реконструкции Сельскохозяйственной улицы.

Трехполосный мост появится на Южной рокаде, задействовав Шоссейную и Каспийскую улицы. Река Нищенка похвастается мостом, который расположится от Третьего транспортного кольца до Шоссейной улицы.

Москва-река также не останется не задействованной. Ее первоначальное русло облагородят мостом, соединяющим проезд с сетью дорог завода имени И.А. Лихачева и набережную М. Шагала. При изменении Волоколамского шоссе в планах строительство моста на реке Сходня.

Данный проект обязует наличие поперечных связей между московскими районами.