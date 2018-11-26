В пирамидах Египта был найден загадочный скелет

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Недалеко от Каира в одной из гробниц пирамиды был найден скелет девочки, которая умерла в сидячем положении.

 

Найденный скелет в гробнице ступенчатой пирамиды Медума в Египте отнесли к третьей фараоновской династии. Ученые установили, что останкам около 4600 лет. Археологи отметили, что на момент смерти девочки было всего 13 лет. Почему она захоронена сидя в стороне от своей могилы выяснить не смогли. Людей также заинтересовали и останки, которые расположились вокруг. Два черепа животного происхождения– вероятнее, это черепа двух рогатых скот – быков. В гробнице располагались три вазы из керамики и глины.

Археологи считают, что пирамиду построили для фараонов Хуни, который был последним в своей третьей династии.

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