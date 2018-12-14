Орангутанги стали использовать орудие для добывания пищи

Сегодня, 01:37 \\ В мире

Учеными была выяснена способность орангутангов принимать нужные решения в использовании орудия для нахождения пропитания.

 

Орангутанги чаще всего обитают в лесах с тропическим климатов, в основном на островах Суматра и Борнео. На деревьях они проводят почте все основное время, питаясь сочными плодами фруктов. Как было выяснено учеными эти животные научились принимать решения в добывании пищи. Например, чтобы достать свою любимую еду орангутанги сначала прибегнут в помощи различных орудий: палки и лианы. Если вдруг любимая еды для них недосягаема, то они не гнушаются поесть менее привлекательную еду: ветки, кору и листья.

Таким образом, было зафиксировано, что орангутанги могут делать выбор, после нескольких попыток достать недосягаемое, они поступают разумно, взяв то, что доступно.

Кроме этого, несколько месяцев назад было выяснено, что эти обезьяны могут делать крючки из проволоки, чтобы достать нужную еду.

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