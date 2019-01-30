Ученые: Два старых вулкана на Бали оказались одним огромным стратовулканом

Ученые доказали, что два вулкана на самом деле объединены и могут извергаться одновременно.

На днях индонезийским ученым удалось обнаружить, что два старых вулкана на популярном среди туристов острове Бали оказались одним огромным стратовулканом. Спутниковые снимки показывают, что два вулкана Агунг и Батур на самом деле соединены и имеют одну платформу. Несмотря на то, что вулканы находятся на расстоянии более 16 километров друг от друга они все же являются одним крупным стратовулканом.

Более того, исследователи считают, что огромный вулкан раздвоился в результате разрушительного извержения в 1963 году, тогда по официальным данным погибли 1600 человек. Последнее извержение случилось в 2017 году, тогда из-за вулкана Агунг массово эвакуации 100,00 человек.