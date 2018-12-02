Отец Меган Маркл в День святого Валентина признался дочери в любви

Несмотря на публичные ссоры и недопонимание, отец герцогини все-равно утверждает, что любит свою дочь.

Семейная драма между герцогиней Сассекской и её родным отцом Томасом Марклом достигла пика на этой неделе, когда 74-летний родитель обнародовал письмо, в котором говорилось, что бывшая актриса умоляла его прекратить «преследовать» ее. Однако теперь в День святого Валентина, мужчина решил извиниться перед своей знаменитой дочерью и даже признался ей в любви. «Я все-равно очень люблю свою дочь!», - уверенно сказал Томас.

Более того, родитель устал ссориться с Меган и просит его наведать вместе с зятем принцем Гарри. Больше всего Томас опасается, что дочь всё-таки проявит хладнокровие и не покажет ему новорождённого ребенка. «Это разобьет ему сердце», - говорят близкие друзья Томаса.