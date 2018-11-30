СМИ: Кейт Миддлтон бросила принца Уильяма в День всех влюбленных

Сегодня, 09:21 \\ В мире

Биографы рассказали, что был момент, когда герцогиня не захотела провести День влюбленных со своим законным супругом.

Кейт Миддлтон и принц Уильям провели почти восемь лет в счастливой браке с тех пор, как миллионы людей по всему миру наблюдали за их королевской свадьбой в Вестминстерском аббатстве. Герцоги воспитывают не только троих детей, но ещё и активно выполняют королевские обязанности. Однако биографы вспомнили, что в 2017 году герцогиня Кембриджская бросила принца Уильяма в День всех влюбленных, поскольку назначила официальный визит к курсантам на базе ВВС в Кембриджшире.

Тогда праздник супруги провели отдельно друг от друга. Стоит отметить, что это же ждет и Меган Маркл в этом году, говорят СМИ, так как принц Гарри именно в этот день должен появиться на мероприятии в честь морских пехотинцев.

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Автор - Светлана Тарабан
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