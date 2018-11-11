Опять провал: Ким Кардашьян может потерять 100 миллионов долларов

Сегодня, 08:00 \\ В мире

Американскую звезду посчитали мошенницей и могут забрать ее многомиллионное состояние.

 

Ким Кардашьян может потерять свои 100 миллионов долларов, ведь звезду обвиняют в мошенничестве и хотят завести судебное дело.

Жалобу на Кардашьян подал Дэвид Либенсон, бывший сотрудник ее команды, который сотрудничал со знаменитостью 5 лет назад. По его словам, приложение Kimoji было создано при его помощи, а сейчас оно набрало огромную популярность и приносит Ким неплохие деньги. Либенсон утверждает, что за свою работу он ничего не получил, да еще и остался без документов, подтверждающих его участие в данной разработке.

 

Неужели опять провал и Ким ждут большие неприятности. Мужчина хочет отсудить свои честно заработанные деньги и возбудить дело по факту мошенничества и нарушения авторских прав. Ким никак не реагирует на данную ситуацию и продолжает увеличивать свою прибыль с помощью Kimoji.


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Автор - Александра Рождественская
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