За оскорбление Эрдогана жителя Турции приговорили к чтению книг

В одном из кафе Стамбула житель Турции при свидетелях нелестно стал отзываться о президенте. За оскорбление Реджепа Эрдогана суд приговорил мужчину к чтению книг. Об этом пишет Ermenihaber.

75-летний житель Турции Али Шахин позволил себе неоднозначно высказаться в адрес Эрдогана. В связи с этим, местная прокуратура инициировала следственную проверку. В суде было решено освободить мужчину от наказания в виде лишения свободы. В качестве исправительной меры Али Шахин обязан прочитать книги, список которых предоставил турецкий суд. Всего в перечень литературы вошло 24 издания.

После прочтения всех книг житель Турции должен будет предоставить конспекты в суд в качестве доказательства того, что он изучил всю литературу. В списке, который был составлен представителями закона, имеются издания, посвященные жизни Эрдогана. Кроме этого, жителю Турции необходимо прочитать о попытке госпереворота 2016 года и книги на религиозную тематику.

Осужденный не признает свою вину. Он считает клеветой информацию о том, что он оскорбил Эрдогана. Адвокат уже направил иск с обжалованием приговора. Но, несмотря на это, Шахин уже приобрел книги, которые по приговору его обязали прочесть, и намерен их изучить в ближайшее время.