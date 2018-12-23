В Китае ищут 19 расхитителей древних гробниц

В китайской полиции Шаньси начали разыскивать 19 людей в подозрении на расхищении древних гробниц.

19 личностей украли старинные артефакты из захоронения, находящегося в деревне Таосы на уезде Сяньфэн. Исторические ценности находились там более трёх тысяч лет.

Само кладбище, где были эти захоронения с артефактами, достигает огромных размеров – примерно 240 тысяч квадратов. Там расположено более 1300 гробниц из династии Западной Чжоу и эпохи Сражающихся царств.

В управлениях провинциальной безопасности общественности заявили, что на волее пока что все 19 виновников уголовного дела. Но в ведомстве сказали, что многие лица подозреваемых задержала местная полиция.

В 2014 – 2017 годах в старинных захоронениях проводились археологические раскопки. В процессе исследований обнаружили очень большое количество похоронных предметов. Там обнаружили посуду из бронзы, нефритовые и гончарные изделия. Из слов учёных-историков, важность культурных реликвий очень велика, ведь эти сведения необходимы для исследования древних похоронных обычаев.

В марте 2018 года китайские полицейские задержали в уезде Дулан Хайси-Монгольско-Тибетского автономного округа провинции Цинхай 13 подозреваемых в расхищении древних захоронений. Их подозревают в проведении незаконных раскопок и извлечении более 400 ценных артефактов. Некоторые из гробниц датируются VII - VIII веками.

В уезде Дулан находятся более двух тысяч захоронений эпохи династии Тан (618-907 годы). С 1982 года в этом районе нашли достаточно много серебряных, бронзовых и золотых артефактов. Из-за этого гробницы часто привлекают преступников и становятся объектами незаконных раскопок.