Жители Канады обнаружили облако, похожее на НЛО

Жители Канады впервые столкнулись с НЛО, который скрывался за черным облаком.

Стало известно, что в канадском городе Калгари, который расположен в провинции Альберта, местные жители заметили в ночном небе странный объект, нависающий над многоэтажными домами. Очевидцы утверждают, что странное облако черного цвета, облако, похожее на НЛО, было замечено 3 февраля этого года. Не исключено, что за темными тучами скрывалась настоящая летающая тарелка, считают свидетели.

Очевидец утверждает: «Выйдя из гаража я заметил, что-то необычное в небе, которое находилось за облаками. Я сразу же побежал за мобильным телефоном и снял эти удивительные фото». На данный момент неопознанный объект по снимкам изучают уфологи из организации по паранормальным делам Mufon.