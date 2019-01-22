Древний город "воскресят" в Китае в первозданном виде

"Вернуть к жизни" собираются древний город Яньчжоу, возраст которого составляет 1200 лет. Известно, что восстановление отводится 5 лет, в течение которых планируется заново отстроить исторические улицы и здания.

Такое задание было поручено другому китайскому городу Мэйчэн. Сообщается, что работы по восстановлению населенного пункта включают и возведение более 100 каменных ворот. Некоторые из них будут восстановлены уже в 2019 году. Кроме того, одной из главных частей в плане по возвращению к жизни города является объединение вместе более 3 тыс. реликтовых элементов городских каменных мемориальных ворот, которые отстроят в память военных героев, ученых и прочих почетных личностей.

По словам организаторов этого сложного и масштабного мероприятия, археологи уже приступили и начали извлекать из-под земли ценные реликвии, очищая их от следов времени. Также идет процесс восстановления надписей и рисунков на камнях, среди которых, львы, драконы, а также различные геометрические фигуры и надписи.

Как рассказал исследователь-археолог из Института археологии и культурных реликвий Ханчжоу Чжоу Сюэбинь, тиснение и узоры представляют огромную ценность для исследователей культуры и истории южного Китая. Город полностью "воскресят" в первозданном виде. Известно, что Мэйчэн – популярное туристическое место. После восстановления Яньчжоу власти надеются, что он будет привлекать еще больше путешественников со всего света.