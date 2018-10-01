Россия впервые проведет фестиваль «Современного кино Китая»

Сегодня, 08:49 \\ В мире

Шесть современных фильмов знаменитых современных китайских режиссеров покажут россиянам. Фестиваль начнется в Новосибирске и чуть позже переместится в Северную столицу, а затем в Москву.

 

Организация обозначила главную задачу мероприятия, которое в России проводится впервые – сближение двух культур и открытие диковенного кинематографа китайских соседей, актуального на сегодняшний день. Торжественное открытие кинофестиваля планируется на 26 февраля. Кинофестиваль будет открывать фильм Цзя Чжанкэ «Пепел – самый чистый белый», который должен был получить награду на Каннском фестивале.

Каждой картине будут уделять особое внимание с дискуссиями зрителей, рецензентов и кинокритиков. Фильмы будут показываться на китайском языке с субтитрами. Открытие мероприятия и демонстрация фильмов пойдет в Центре культуры и отдыха «Победа».

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