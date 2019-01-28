Японские женщины выступили против традиции Дня святого Валентина

В середине 20 века в Японии укоренилась традиция дарить мужчинам в День святого Валентина сладкие подарки, в ответ на этот жест мужчины должны чествовать дам 14 марта – в так называемый Белый день.

Долгое время это было обязательным ритуалом, но сейчас женская половина Японии не намерена тратить целое состояние на конфеты лишь для того, чтобы избежать укоризненное отношение в свой адрес.

Множество компаний на сегодняшний день поддерживают эту точку зрения и отходят от этой ежегодной укоренившейся традиции. В Японии по этому поводу был проведен опрос и выяснилось, что в этом году многие Японки будут покупать шоколад себе.

Каждый год шоколадные фирмы ждут этого дня, чтобы обогатиться, но видимо в этом году выручка будет гораздо меньше.