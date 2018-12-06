Возможность дышать жидкостью появится у космонавтов и летчиков

Сегодня, 06:10 \\ В мире

Необходимость этой технологии дыхания заключается в помощи людям, которые работают в условии высокого или низкого давления.

 

Жидкое тело сможет способствовать значительно быстрому переносу нагрузок во время полета или погружения в подводной лодке. Изначально программа планировалось распространить свою помощь только на подводников, но как показали опыты летчики и космонавты тоже смогут извлекать из этого огромную выгоду в своей работе.

Жидкостное дыхание еще не использовалось на людях, но в ближайшем будущем тестирование пройдет и на человеке. Сейчас этот метод совершенствуется и корректируется, опыты пока проводятся только на животных. Как показывает статистика, они адаптируются очень быстро и безболезненно.

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