Возможность дышать жидкостью появится у космонавтов и летчиков

Необходимость этой технологии дыхания заключается в помощи людям, которые работают в условии высокого или низкого давления.

Жидкое тело сможет способствовать значительно быстрому переносу нагрузок во время полета или погружения в подводной лодке. Изначально программа планировалось распространить свою помощь только на подводников, но как показали опыты летчики и космонавты тоже смогут извлекать из этого огромную выгоду в своей работе.

Жидкостное дыхание еще не использовалось на людях, но в ближайшем будущем тестирование пройдет и на человеке. Сейчас этот метод совершенствуется и корректируется, опыты пока проводятся только на животных. Как показывает статистика, они адаптируются очень быстро и безболезненно.