Испанцы выступили на улицах против политики Каталонии

Несколько десятков тысяч людей заполнили половину улиц Мадрида выступющих против Испанской власти.

Несколько партий, а в частности Правоцентристская народная и центристская «Граждане» полностью поддерживали протест. Поводом стали планы министра Испании, который хочет выдвинуть своего человека для посреднеческих переговоров с сепаратистами Каталонии. Испанское общество считает, что данный жест Педро Санчеса расценивается как измена.

Более 40 тысяч людей собрались на Колумбской площаде и участвуют в митинге. Причиной послужило желание Каталонии выйти из состава страны, поддерживающие Каталонию партии отказались от переговоров на условиях столицы, сообщает вице-премьер страны Кармен Кальво.

В октябре 2017 года прошел референдум, около 90 процентов были за то, чтобы Каталония стала независимым регионом, но политики распустили местное правительство и взяли управление данным регионом на себя.