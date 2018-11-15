Coca-cola собирается ввести новый вкус

За значительный тайм-аут новинок от Coca–cola любители легендарного напитка насладятся соврешенно новым вкусом.

Известная компания, превратившаяся в бренд, выпускает ванильный и апельсиновый напиток. Напомним, что Coca-cola выпускала линейки новых вкусов всего дважды: в далеком 1985 она удивила вишневым вкусом, а в 2007 – ванильным. От потребителей напитка поступали пожелания добавить вкус имбиря, лимона, малины. Но выбор пал на апельсин и ваниль.

Совершенно новую Coca-cola можно будет попробовать уже 25 февраля. Конец зимы выбран не случайно, бренд дирекор Кейт Карпентер разъяснила, что в холодное время не хватает чего-то теплого, а данный вкус напитка окунет нас в беззаботные дни лета.