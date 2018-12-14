Авиакомпания «Победа» не будет взымать плату за стаканчики из бумаги

Проект об оплате за бумажные стаканчики для воды рассматривался в течении года, после того, как Верховный Суд России узаконил перевозку ручной клади, которая превышает норму пяти килограмм.

Авиакомпания выступала против данного решения, ссылаясь на беспокойство за пассажиров из-за габаритных сумок клиентов. Для того, чтобы окупить затраты новых тарифов, планировалось ввести плату за стаканчик для воды в размере пяти рублей. Данная плата полностью противоречит законодательству, поэтому решение было принято не вводить подобное новшество.

«Победа» ввела корректировки по поводу багажа – до 10 кг, но оставила возможность брать на борт маленькие сумки, рюкзаки, букеты цветов, различные лекарства, верхнюю одежду.