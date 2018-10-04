13 стран Евросоюза купили около трех тонн мяса зараженных коров

Сегодня, 04:41 \\ В мире

Почти 10 тонн непригодного для пищи мяса было произведено в Польше.

 

Во многих торговых точках Европы мясо, которое успели продать уже изъято, польскую скотобойню закрыли. От рук нечестивых предпринимателей пострадали Франция, Германия, Испания, Латвия, Венгрия, Чехия, Швеция, Эстония, Финляндия, Словакия и Португалия. Власти Польши уверяют, что мясо в любом случае было пригодно для пищи.

Еврокомиссия решила настоять на проверке остального мяса, так как 80 процентов предназначено для экспорта за границу. Министр сельскохозяйственной промышленностя взял на себя отвественность провести собственное расследование.

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