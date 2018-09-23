В жилом доме Стокгольма произошел взрыв

Полиция Стокгольма работает на месте чрезвычайной ситуации, из-за которой прогремел зрыв в здани жилого дома, унеся жизнь одного человека.

Жители дома утверждают, что это первый инцидент подобного плана, ранее были только кражи и взломы. Жителей соседних домов пришлось эвакуировать на время разберательств правоохранительных органов. Большая часть ближайшей территории оцеплена. На данный момент идет опрос соседей.

Установить причину взрыва, к сожалению, пока не удалось. Пока видвинута версия о несчастном случае. Помимо правоохранительных органов на месте работают взрывотехники, возможность теракта пока не оглашается, расследование ведется до сих пор.