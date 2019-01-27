Депрессивные жизненные картины русского кинематографа были представлены на Берлинском фестивале
Первая режиссерская работа Алексндра Горчилина – «Кислота» была встречена на ура. Молодой режиссер отразил дух молодежи десятых годов столицы России.
Депрессивная картина показывает страх переде жизнью, с которым сталкивается каждый, но пережить этот период крайне сложно, особенно, когда ты подросток с юношеским максимализмом на пике. Фильм повествует о космическом одиночестве общества, которое прибегает к поиску смыла.
Второй фильм представленный от отечественного производителя «Мальчик русский», который рассказывает о жизни солдата-новобранца, который в боевых действиях из-за отравления газом потерял зрение. После этого картина передается с помощью смазанных кадров и севшей цветовой гаммой, сопровождающееся музыкой Рахманинова.
Данные картины оставили неизгладимое впечатление на зрителей, Оба режиссера получили международное признание.