В Лос-Анджелесе пройдет церемония вручения Grammy

Чествование победителей 84 категорий будет проходить в Лос-Анджелесе в спортивно-развлекательном комплексе «Стейплс центр».

Интервью с красных ковровых дорожек будет транслироваться с сайта Grammy.com. Вещать с самого награждения обязуется телеканал CBS. Быть ведущей на вручении этой престижной премии выпала американскому продюсеру, певице и композиторе Алише Киз, которая завоевывала статуэтку 15 раз.

Претендентами стали композиции с октября 2017 по сентябрь 2018. Самые престижные награды из всех номинаций считаются: «Лучший новый исполнитель», «Песня года», «Запись года» и «Альбом года».

Церемония может пройти без некоторых номинантов, бойкотировавших эту премию. Из отказавшихся присутствуют Дрэйк и Ариана Гранде. Многие не смогли приехать из-за плотного рабочего графика, например Леди Гага и Тейлор Свифт. Президент данной академии Нил Партноу надеется, что все номинанты все-таки появятся на вречении наград.