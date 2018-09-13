Британский посол перепутал математика с порноактрисой

Сегодня, 15:53 \\ В мире

Британский посол в Боснии и Герцеговине стал участником курьезной ситуации в Сети. Метью Филд перепутал девушку-математика с порнозведой.

 

На странице посла в Twitter появилась публикация, в которой Филд поздравил некую Сашу Горанович с победой на математических соревнованиях в Чикаго. Примечательно, что к записи посол прикрепил фотографию известной порноактрисы Саши Грей.

Пользователи Сети моментально отреагировали на курьёз чиновника и не смогли пройти мимо публикации. Как оказалось, данная ситуация являлась шуткой со стороны пользователя RUSH.

Позже Филд признался, что стал «заложником боснийского юмора». Однако это нисколько не расстроило посла, поскольку теперь он знает что его аккаунт в Twitter читается подписчиками.

Поделиться новостью:
Автор - Мария Ткаченко
Главное за неделю

Болезнь «зомби-оленей» распространилась в США и Канаде

 В США и Канаде распространилась смертельная болезнь, превращающая оленей в зомби. Данные предоставила правительственная организация Штатов, которая осуществляет контроль и предупреждение болезней....

«АвтоВАЗ» представил LADA Granta для автошкол

У седана LADA Granta появилась спецверсия, предназначенная для автошкол. В России уже...

Беременная Меган Маркл пожаловалась друзьям на жизнь в изоляции

Герцогиня Сассекская утверждает, что всё время должна находиться во дворце из-за угроз со...

«Наш замок торчит, как сосиска»: Лиза Галкина развеселила фанатов своей детской непосредственностью

 Фанаты опубликовали «нарезку» с забавными моментами, которые случались с детьми Максима...

Самая большая яхта в мире с "божественным" названием

 Корейский дизайнер Чулхун Парк и знаменитый американский судостроитель Палмер Джонсон...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ