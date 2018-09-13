Британский посол перепутал математика с порноактрисой

Британский посол в Боснии и Герцеговине стал участником курьезной ситуации в Сети. Метью Филд перепутал девушку-математика с порнозведой.

На странице посла в Twitter появилась публикация, в которой Филд поздравил некую Сашу Горанович с победой на математических соревнованиях в Чикаго. Примечательно, что к записи посол прикрепил фотографию известной порноактрисы Саши Грей.

Пользователи Сети моментально отреагировали на курьёз чиновника и не смогли пройти мимо публикации. Как оказалось, данная ситуация являлась шуткой со стороны пользователя RUSH.

Позже Филд признался, что стал «заложником боснийского юмора». Однако это нисколько не расстроило посла, поскольку теперь он знает что его аккаунт в Twitter читается подписчиками.