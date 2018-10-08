Американский рэпер побил мировой рекорд по скорости читки

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Рэпер и США Mac Lethal стал обладателем мирового рекорда по скорости читки рэпа. Исполнитель произнес за две минуты свыше 1000 слов. 

 
Видео, демонстрирующее невозможное, появилось в Сети. Перед тем, как начать читать, Mac Lethal пообещал воспроизвести 1000 слов за две минуты. Затем исполнитель завёл на своём телефоне таймер, делающий процедуру более честной. Компанию рекордсмену составил попугай, сидящий на плече. Однако вскоре питомец покинул своего хозяина. По словам Mac Lethal, подготовка заняла у него 30 дней. 


Напомним, что ранее культовый рэп-исполнитель Eminem побил собственный рекорд читки песни Rap God. По истечению пяти лет с момента выхода композиции, рэпер превзошел своё достижение на семь слогов в секунду. Так, за 16,3 секунды Eminem воспроизвел 15 слогов.

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Автор - Мария Ткаченко
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