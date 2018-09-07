«Стеклянные» яблоки появились на деревьях в США

Сегодня, 11:02 \\ В мире

Эндрю Ситсима выращивает свои яблоки очень давно, но даже в сильные заморозки не наблюдал такой картины.

 

Садовник на днях увидел, что после дождя на гнилых яблоках появилось ледяная корка, самое интересное, что практически у всех яблок вытекла сердцевина, оставив ледяное обрамление на ветках. Житель США объясняет данное явление ледяными дождями и низкими температурами. Теперь в шутку он называет свои плоды призрачными, переименовав сорт яблок из Jonagolds в Jonaghosts ( ghosts – призрак).

Уже вторую зиму на американских землях фиксируется сильное похолодание за последние 20 лет, сопровождающееся сильными дождями, с градом и галоледом.

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