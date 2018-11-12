Посетитель национального парка заснял кенгуру, который задумчиво жует бумагу

Десятки историй, фото и видео существует в интернете с участием этих животных. В этот раз случай произошел в южной части жаркой страны национального парка Флиндерс-Рейнджес.

Мужчина направлялся в уборную, но там было уже занято, не другим посетителем парка, а его жильцом. Посреди помещения стоял кенгуру и жевал туалетную бумагу. Гость парка снял животное на камеру, которое задумчиво разжевывало лоскут бумаги. Мужчина не растерялся и побеседовал с животным, на видео слышно как он спрашивает «Не возражаете, если я пройду мимо?», а так же в комичной форме поинтересовался какова бумага на вкус.