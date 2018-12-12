Самая большая яхта в мире с "божественным" названием

У этой яхты будет великое бежественное имя – Valkyrie.

Валькирия – скандинавская богиня, которая находилась над воинами во время боя и решала, кому выжить, а кому умереть.

В мире уже имеется крупнейшая яхта Azzam, но длина нового судна на целых 49 метров будет превышать своего предшественника и составит 229 метров. Яхта будет вмещать в себя 92 сотрудников экипажа и 52 пассажира, скоркость ее будет составлять порядка 25 узлов. Стоимость данной яхты будет колебаться в районе 800 млн. долларов.



