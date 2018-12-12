Самая большая яхта в мире с "божественным" названием

Сегодня, 09:35 \\ В мире

У этой яхты будет великое бежественное имя – Valkyrie.

 

Валькирия – скандинавская богиня, которая находилась над воинами во время боя и решала, кому выжить, а кому умереть.

В мире уже имеется крупнейшая яхта Azzam, но длина нового судна на целых 49 метров будет превышать своего предшественника и составит 229 метров. Яхта будет вмещать в себя 92 сотрудников экипажа и 52 пассажира, скоркость ее будет составлять порядка 25 узлов. Стоимость данной яхты будет колебаться в районе 800 млн. долларов.


Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

Болезнь «зомби-оленей» распространилась в США и Канаде

 В США и Канаде распространилась смертельная болезнь, превращающая оленей в зомби. Данные предоставила правительственная организация Штатов, которая осуществляет контроль и предупреждение болезней....

«АвтоВАЗ» представил LADA Granta для автошкол

У седана LADA Granta появилась спецверсия, предназначенная для автошкол. В России уже...

Беременная Меган Маркл пожаловалась друзьям на жизнь в изоляции

Герцогиня Сассекская утверждает, что всё время должна находиться во дворце из-за угроз со...

«Наш замок торчит, как сосиска»: Лиза Галкина развеселила фанатов своей детской непосредственностью

 Фанаты опубликовали «нарезку» с забавными моментами, которые случались с детьми Максима...

Криптовалютой разрешили оплачивать общественный транспорт в Аргентине

 Власти Аргентины разрешили местным жителям оплачивать проезд в автобусах, троллейбусах и...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ