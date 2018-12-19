Биограф: Принц Уильям хотел, чтобы королем стал его младший брат Гарри

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Юный принц Уильям сказал своей матери принцессе Диане, что он не хочет быть королем и что его младший брат Гарри должен занять это место, говорит биограф Джереми Паксман.

Королевский биограф и успешный британский журналист Джереми Паксман рассказал изданию The Sun, что в 1996 году об этом ему рассказала сама принцесса Уэльская, примерно за год до ее смерти. Мистер Паксман сказал: «Мы с принцессой Дианой говорили о детях, и она сказала, что Уильям часто говорил ей, что он действительно не хочет быть королем, и тогда Гарри говорил, что если Уильям не хочет работу, то её получит он».

Более того, в этом же интервью Диана Спенсор заявила, что Кенсингтонский дворец стал для неё настоящей «тюрьмой», в которой она вынуждена жить ради сыновей. Напомним, что мать принцев Уильяма и Гарри скончалась 31 августа 1997 году в автокатастрофе. На то время Уильяму было 15 лет, а Гарри всего 13 лет.

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Автор - Светлана Тарабан
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