Специально оборудованные места для селфи появятся в Ирландии

С внедрением социальных сетей в нашу жизнь, они занимают значительное время каждый день.

Разумеется, хочется похвастаться выложив селфи из отпука с красивым видом, но это не всегда заканчивается тысячью лайков и множеством комментариев под постом. В Ирладиии с высоких скал открывается живописнейшие виды на море, но к сожалению места не оборудованы для того, чтобы там часами подбирать кадр при сильном порыве ветра. За ближайшие годы участились несчастные случаи из-за попытки сделать фотографию в опасном месте.

Местный ирландский политик призвал создать «специальные места для селфи». Это будет способствовать сохранению жизни. Кроме этого данные места повлияют на развитие туризма, что привлечет людей малоизвестные, но красивые уголки Ирландской природы.