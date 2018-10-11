В Новой Зеландии найдено два вида вымерших пингвинов

Сегодня, 08:09 \\ В мире

Ученых заинтересовало это явление и они провели исследование, по какой причине появились эти животные. Сами того не ожидая, выяснили, что среди пингвинов присутствуют два, недавно считавшихся, вымерших вида.

 

Эти пингвины жили на островах сотни лет до заселения на земли людей. Ученые из университета Отаго обнаружили, что множество видов пингвинов появилось в связи с окончанием процесса геологического образования островных земель, а именно тех, которые жили на архипелагах.

Не исключено, что это способствовало эволюционированию нелетающих птиц. Открытие двух видов позволило понять ученым как люди воздействовали на Новозеландскую биосферу и ее разнообразие.

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