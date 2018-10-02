Криптовалютой разрешили оплачивать общественный транспорт в Аргентине

Власти Аргентины разрешили местным жителям оплачивать проезд в автобусах, троллейбусах и метро криптовалютой. Для этого они будут использовать смарт-карту SUBE (Sistema Único de Boleto Electrónico).

Известно, что «умная» карта применяется в стране уже давно. Граждане используют ее для бесконтактной оплаты общественного транспорта. Теперь благодаря этой карте граждане смогут оплачивать проезд криптовалютой. Подобная услуга уже доступна в 37 городах страны. Известно, что компания SUBE заключила соглашение с организациями Alto Viaje и Bitex, чтобы оплатить биткоинами общественный транспорт было возможно.

Граждане смогут пополнять счет карты при помощи известной системы PayPal. Минимальная цена проезда составляет 50 песо $1.32. Сообщается, что данную услугу жители планируют развивать. В дальнейшем разработчики хотят сделать возможным оплату с помощью криптовалюты ЖКХ и налоги.

Известно, что Аргентина не первая страна, где криптовалюту пытаются внедрить в общественную жизнь. Например, во Франции в табачных торговых точках теперь продают ваучеры, благодаря которым можно приобрести цифровые деньги. В скором времени, полагают специалисты, обороты значительно увеличатся.